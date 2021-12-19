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Kilometre düşürüp satana 5 yıl hapis cezası talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, satın aldığı aracın orijinal kilometresini düşürüp sattığı iddia edilen kişi hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

48 Dakika Önce
2021-12-19 20:59:30
Kilometre düşürüp satana 5 yıl hapis cezası talebi

Burak Ç, 24 Eylül 2020'de Ankara'da bir noterde 59 bin 600 kilometre olduğunu beyan ettiği aracını, bir şirkete 220 bin liraya sattı. Aracı satın alan şirket, muayene ettirdikten sonra otomobilin orijinal kilometresinin düşürüldüğünü tespit etti.

Şirketin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

200 BİN KİLOMETRE DEĞİŞTİRİLMİŞ

Savcılık, Burak Ç.'nin aracı 17 Eylül 2020'de Ankara'da başka bir noterde Ufuk Ç.'den aldığını ve satış işlemi sırasında aracın 258 bin kilometrede olduğunu beyan ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan Burak Ç., ifadesinde aracın kilometresiyle oynamadığını, isnad edilen suçu işlemediğini savundu.

DOLANDIRICILIK İDDİANAMESİ

Suç, uzlaştırma kapsamına girdiğinden dolayı dosya uzlaştırma bürosuna sevk edildi. Tarafların anlaşamaması üzerine savcılık, dava açılması için yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek, Burak Ç. hakkında "dolandırıcılık" suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, "Burak Ç.'nin, sattığı aracın kilometresini düşürüp, müştekiye değerinden fazla fiyata satarak menfaat temin ettiği" belirtildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan, 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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