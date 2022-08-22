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Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne-kıza aitmiş

Kilis'te, dağlık alanda bulunan 2 cansız bedenin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Rihm El Mahammed'e (13) ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi. Cinayet şüphelisi akrabaları Ş.H.S. (30), gözaltına alındı.

14 Dakika Önce
2022-08-22 17:01:17
Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne-kıza aitmiş

Olay, dün akşam Topdağı köyü yakınlarında meydana geldi. Koyun otlatan çoban, eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 ceset görünce polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, aralarında 100 metre mesafe bulunan cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edildi.

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Cansız bedenlerin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, anne ve kızın, akrabaları olan Suriyeli Ş.H.S. tarafından öldürüldüğü saptandı.

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Kentten ayrıldığı saptanan Ş.H.S., jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis'e getirildi.

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