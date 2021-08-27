CHP'li Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen'in CHP'nin yönetim kadrosu ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı eleştiriler üzerine parti yönetimi harekete geçti. Sevingen, Sabah gazetesine verdiği röportajda “Kılıçdaroğlu ve Livaneli de bana göre salon solcularıdır” demişti.

Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne röportaj vermiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

Sevigen'in ihraç sürecini başlattığı iddia ettiği o röportajdan öne çıkan açıklamalar:

"KILIÇDAROĞLU VE LİVANELLİ SALON SOLCUSU"

"Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Akşener ile yürüyor. Kılıçdaroğlu eleştirdiği siyasetçilerle iş tutuyor. Yani kısacası Erdoğan düşmanlığı üzerinden parti kuranlarla işbirliği yapıyor. Böyle devam ederse CHP'nin iktidara gelmesi çok zor. Siyasette her zaman yüzde 20 ihanet kotası koyacaksın, üzülmemek için. Ben de bunları o kotaya koyup Allah'a havale ettim. Şunu biliyorum ki siyasette bir alan solcuları vardır, bir de salon solcuları... Kılıçdaroğlu ve Livaneli de bana göre salon solcularıdır.

"KEMAL BEY BIÇAĞI SAPLADI"

CHP'nin kırmızı çizgileri var. Laiklik, halkçılık kadar önemli bir ilkesidir eski genel başkanları korumak. Ama bakın şimdi partide önüne gelen Atatürk'e, Baykal'a laf söylüyor. Bizim dönemimiz de hiç duydunuz mu eski genel başkanlara laf söyleyeni. Kılıçdaroğlu yönetimi CHP'ye gönül vermiş olanların umutlarını, hayallerini yıktı. Gönülden partilileri CHP'den uzaklaştırdı, bunların yerine Atatürk'e hakaret edenler, 'CHP kapatılsın vakıf olsun' diyenler partiyi yönetiyor. Cihangir İslamoğlu'nun, Mehmet Bekaroğlu'nun Atatürk'e söylediği sözler ortada... Bunları görünce canım acıyor. Kemal Bey bıçağı sapladı, bari bıçağı çevirip ciğerimize saplamasaydı.

"BEN SİYASETİN KABADAYISIYIM"

Libya konusunda hükümetin izlediği politikaya destek verdiğim için beni CHP'den ihraç etmek istediler. Kıbrıs çıkarmasında Kaddafi bize destek vermişti. Başbakan Ecevit de o dönem Libya ile anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma CHP arşivlerinde duruyor. Buna rağmen hâlâ Libya ile yapılan anlaşmaya karşı çıkılıyor. Ben de bunu hatırlattım. 'Sen misin bunu söyleyen?' diyerek Kaftancıoğlu benim ihracımı istedi. Ama bu talep Ankara'dan döndü. CHP'den beni göndermeye kimsenin gücü yetmez. Ben siyasetin kabadayısıyım, onlar gider ben kalırım."

İHRAÇ TALEBİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sevigen, bu röportajdan sonra partiden ihracının istendiğini iddia ederek, yine Sabah Gazetesi'ne konuştu.

"Partiyi bakkal dükkanı gibi yöneten bir zihniyet var karşımda" diyen Sevigen "Verdiğim röportajda Genel Başkanı eleştirdiğim için beni ihraç etmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu eleştirilemez mi? Hani sürekli 'tek adam yönetimi' diye iktidarı eleştiriyorlar ya, tek adam görmek isteyen CHP'ye baksın. Ülkenin gündemi bu kadar yoğunken hâlâ kendini eleştirenleri partiden atma peşindeler. Kaç yıldır muhalefette ve hâlâ oylar yerinde sayıyor. Eleştirecekseniz CHP neden hâlâ muhalefette bunu sorgulasınlar. Bana yapılan bu ihraç talebi aslında benim üzerimden partide mevcut yönetime eleştiride bulunmak isteyenlere gözdağıdır" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.