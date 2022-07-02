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Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

5 Saat Önce
2022-07-02 12:56:51
Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı

Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarının 29'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için sevgi tohumlarını ekip birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur." ifadesini kullandı.

anmakem .

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