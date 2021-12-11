DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin oyunu dizisi Amasya'da mı geçiyor?
Antalyaspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Konyaspor, deplasmanda Karagümrük'ü 4-1'le geçti
Maymununa kokain verip üstüne sifon çeken kadına ceza
Uğur Şahin'den ''aşı olmadı'' iddialarına fotoğraflı yanıt
İşte Rusya'da yılın en çok konuşulan isimleri
Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık maçları ve saatleri
Bakan Muş duyurdu: Yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesi onaylandı
Meteoroloji uzmanı tarih verdi... İstanbul'a kar geliyor
Başhekim kendini şikayet etti, savcılık 'suç unsuru yok' dedi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Toplumsal bağışıklık için çocuklar aşılanmalı
Filistin’de halk sandık başında
Antalya'da çekilen Hollywood yapımı film 21 Ocak'ta vizyonda
Bakan Nebati, iş dünyasıyla buluşacak
'Kılıçdaroğlu seçilirse liderler kabinesi kuracak'

TIMETURK / GÜNDEM / 'Kılıçdaroğlu seçilirse liderler kabinesi kuracak'

'Kılıçdaroğlu seçilirse liderler kabinesi kuracak'

Halk TV yazarı Fikret Bila, 'Eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse dillendirilen yeni yönetim modeli ne olur, kulislerde ne konuşuluyor sorularının cevaplarını yazdı.

2 Saat Önce
2021-12-11 14:35:34
'Kılıçdaroğlu seçilirse liderler kabinesi kuracak'

Halk TV yazarı Fikret Bila, "Eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse dillendirilen yönetim modeli “liderler kabinesi” olarak tanımlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun; parlamenter sisteme geçiş sürecinde Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı veya kabine üyeliği görevlerini üstlenerek yönetimde yer almalarına sıcak baktığı konuşuluyor." kulis bilgisini paylaştı.

Bila yazısında, "Bunun nedeni, Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderlerinin Türkiye'de demokrasinin kurum ve kurallarıyla yeniden işlemeye başlamasının ve ağır tahribata uğramış devlet kurumlarının onarılmasının sorunların başında geldiği görüşünü paylaşmaları. Böylece bir onarım sürecinin de ancak “liderler kabinesi” modeliyle, en geniş ortak tabana dayanılarak yapılması gerektiği hakim görüş olarak dillendiriliyor. Elbette, muhalefet liderlerinin böyle bir model içinde bizzat yer alıp almamaları kendi tercihleri olacak.
CHP kurmaylarına göre muhalefet liderleri yer almazsa partilerinden önerecekleri başka bir isim kabinede yer alacak. Muhalefet partilerinin yürüttükleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında cumhurbaşkanının 7 yıllığına ve bir kez seçilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, görev süresi dolduktan sonra siyasete bir daha dönemeyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: medyafaresi.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş