'Kılıçdaroğlu seçilirse liderler kabinesi kuracak'

Halk TV yazarı Fikret Bila, 'Eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse dillendirilen yeni yönetim modeli ne olur, kulislerde ne konuşuluyor sorularının cevaplarını yazdı.

Halk TV yazarı Fikret Bila, "Eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse dillendirilen yönetim modeli “liderler kabinesi” olarak tanımlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun; parlamenter sisteme geçiş sürecinde Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı veya kabine üyeliği görevlerini üstlenerek yönetimde yer almalarına sıcak baktığı konuşuluyor." kulis bilgisini paylaştı.

Bila yazısında, "Bunun nedeni, Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderlerinin Türkiye'de demokrasinin kurum ve kurallarıyla yeniden işlemeye başlamasının ve ağır tahribata uğramış devlet kurumlarının onarılmasının sorunların başında geldiği görüşünü paylaşmaları. Böylece bir onarım sürecinin de ancak “liderler kabinesi” modeliyle, en geniş ortak tabana dayanılarak yapılması gerektiği hakim görüş olarak dillendiriliyor. Elbette, muhalefet liderlerinin böyle bir model içinde bizzat yer alıp almamaları kendi tercihleri olacak.

CHP kurmaylarına göre muhalefet liderleri yer almazsa partilerinden önerecekleri başka bir isim kabinede yer alacak. Muhalefet partilerinin yürüttükleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında cumhurbaşkanının 7 yıllığına ve bir kez seçilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, görev süresi dolduktan sonra siyasete bir daha dönemeyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: medyafaresi.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.