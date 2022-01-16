Kılıçdaroğlu peygamber soyundan mı geliyor? Ahmet Hakan'dan imalı cevap

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, 'Genel başkanımızın peygamber soyundan geldiğini de kimse bilmez' dedi. Hürriyet Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan'dan dikkat çeken cevap geldi: 'Hz. Âdem dolayısıyla yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, peygamber soyundan geliyor.'

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, "Genel başkanımızın bir huyu var, ben yaptım diye anlatmaz. Umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini de kimse bilmez" diyen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya bugünkü yazısında cevap verdi.

Ahmet Hakan'ın bugün yayımlanan “Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez” başlıklı yazısı şöyle:

Yıldırım Kaya, CHP'nin önde gelen isimlerinden.

Yıldırım Kaya'nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.

Eğitim-Sen'de başkanlık, ÖDP'de genel başkan yardımcılığı yapmış kendisi.

Aşırı soldan, ortanın soluna gelmiş yani.

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Fakat biraz hızlı gelmiş olacak ki...

CHP'nin sağ kanadının bile sağına kaymış.

Peki nasıl olmuş da sağ kanadın bile sağına kaymış Yıldırım Kaya?

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Çıktığı televizyon programında şu iki şeyi söyleyerek:

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- BİR: Bizim Genel Başkanımız Peygamber soyundan gelir. Ama kimseye anlatmaz. Bununla çıkmaz kamuoyunun karşısına.

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- İKİ: Oğuzhan Asiltürk, uçak yolculuğunda bana demişti ki: Genel Başkanınızın kıymetini bilin; o, umrede şırıl şırıl ağlamış bir adamdır.

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Bu iki şeyi söyleyerek ne yapmaya çalışıyor Yıldırım Kaya?

Tabii ki muhafazakâr ve dindar seçmeni hunharca ütmeye çalışıyor.

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Dindar ve muhafazakâr seçmenin...

“Umrede şırıl şırıl ağlayan ve Peygamber soyundan gelen bir Kılıçdaroğlu dururken, biz ne diye Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz ki?” diyeceğini, diyebileceğini düşünüyor.

Hem de gayet ciddi biçimde.

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Ama unuttuğu iki şey var:

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- BİR: Umrede şırıl şırıl ağlamak, tamamen bireysel bir tutumdur ve toplumsal hiçbir karşılığı yoktur.

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- İKİ: Hz. Âdem dolayısıyla aslında yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, peygamber soyundan gelmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.