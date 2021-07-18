Kılıçdaroğlu'nun sözleri toplumu ikiye böldü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Suriyeli misafirlemizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız' diyince sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri Kılıçdaroğlu'nu haksız bulurken, kimileriyse bu adımın çoktan atılmış olması gerektiğini savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz akşam Twitter hesabından bir video paylaştı.

Yayınladığı bu videoda Suriyeli mülteci-göçmenler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri insanları ikiye böldü.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından payaştığı videoda, "İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim" dedi.

Kimileri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler konusundaki konuşmasını olumlu karşılarken; bazıları da bu durumu doğru bulmadığını ifade etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına destek verenler ile karşı çıkanların sosyal medyada paylaştıkları:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.