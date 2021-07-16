'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerin 15 Temmuz belgeselinde ne işi var?'

FETÖ’cülere ait olduğu bilinen Bold MedyaYoutube kanalında yayımlanan Orkoz adlı 15 Temmuz belgeselinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiri yönelten Melih Altınok, ‘Kılıçdaroğlu’nun FETÖ belgeselinde ne işi var?’ dedi

Kimse kusura bakmasın, FETÖ'cülerin 15 Temmuz belgeselinin yıldızı Kemal Bey!

FETÖ'cüler 15 Temmuz'un beşinci yıldönümünde bir propaganda belgeseli yayınladılar.

İçinde o geceye dair sosyal medyada yayılan yalanlar dışında bilmediğiniz bir şey yok. Sığındıkları ABD'de ve AB ülkelerinde ellerini güçlendirmek için nafile çırpınışlar...

Mikrofon uzatılanlar da yalnızca darbe sonrası yurt dışına kaçanlar değil...

Prodüksiyonda işin "siyasi ayağı" da unutulmamış... Propaganda filminde onlara da rol verilmiş.

Biri, CHP'nin eski Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, "Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen, CIA'ya bilgi akışı sağladığı belgelenen Sezgin Tanrukulu'dur" dediği zat.

Yapacağı hiçbir şey artık bizi şaşırtmaz.

Peki ya, bu aşağılık FETÖ'cü ajanların propaganda belgeselinde "Atatürk'ün kurduğu partiyiz" diyen CHP'nin Genel Başkanı'nın ne işi var?

Dün sosyal medyada aksi de söyleniyordu ama o kadar da değil... Kemal Bey belgesel için özel bir demeç vermemiş elbette.

Belgeseli hazırlayan FETÖ'cüler, o kadar Türk siyasetçi içinden onu seçmişler...

Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu, Cevheri Güven gibi tescillilerle başrolü paylaşması için Kılıçdaroğlu'nu uygun görmüşler.

Kemal Bey'in, belgesele özel demeç veren FETÖ'cülerle uyumlu, Pensilvanya'daki sümüklünün kontrollü darbe manipülasyonunu destekleyen açıklamalarından kesitler almışlar.

Arşiv çalışmasında çok zorlanmadıkları da kesin.

Acaba ittifakın çatı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkmasına tepki veren Meral Akşener, Kemal Bey'e gösterilen bu teveccühe alınmış mıdır?

Zira o da Kılıçdaroğlu gibi FETÖ tabanının oylarına talip.

Onun neyi eksik?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.