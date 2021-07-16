DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de tüketici güveni 5 ayın en düşük seviyesinde
ABD’li FETÖ uzmanı avukat: ABD’de hala güçlüler
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Osmaniye'de feci kaza; sürücü ile birlikte onlarca kurbanlık öldü
'İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok'
Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Arka sokaklar sezon finali tek parça izle
ANALİZ: Çin, Afganistan'da ilerliyor
Orhan İnandı hakkında hapis istemiyle dava açıldı
ABD, Çin'e gözdağı vermek için F-22'leri gönderiyor
Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
ÖSYM, YKS kontenjan kılavuzunu yayımladı
Lavrov: ABD misyonu Afganistan'da başarısız oldu
Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
Rize’de selin izleri siliniyor

TIMETURK / GÜNDEM / 'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerin 15 Temmuz belgeselinde ne işi var?'

'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerin 15 Temmuz belgeselinde ne işi var?'

FETÖ’cülere ait olduğu bilinen Bold MedyaYoutube kanalında yayımlanan Orkoz adlı 15 Temmuz belgeselinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiri yönelten Melih Altınok, ‘Kılıçdaroğlu’nun FETÖ belgeselinde ne işi var?’ dedi

3 Saat Önce
2021-07-16 14:28:06
'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerin 15 Temmuz belgeselinde ne işi var?'

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kimse kusura bakmasın, FETÖ'cülerin 15 Temmuz belgeselinin yıldızı Kemal Bey!

FETÖ'cüler 15 Temmuz'un beşinci yıldönümünde bir propaganda belgeseli yayınladılar.

İçinde o geceye dair sosyal medyada yayılan yalanlar dışında bilmediğiniz bir şey yok. Sığındıkları ABD'de ve AB ülkelerinde ellerini güçlendirmek için nafile çırpınışlar...

Mikrofon uzatılanlar da yalnızca darbe sonrası yurt dışına kaçanlar değil...

Prodüksiyonda işin "siyasi ayağı" da unutulmamış... Propaganda filminde onlara da rol verilmiş.

Biri, CHP'nin eski Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, "Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen, CIA'ya bilgi akışı sağladığı belgelenen Sezgin Tanrukulu'dur" dediği zat.

Yapacağı hiçbir şey artık bizi şaşırtmaz.

0x0-kimse-kusura-bakmasin-fetoculerin-15-temmuz-belgeselinin-yildizi-kemal-bey-1626385614891

Peki ya, bu aşağılık FETÖ'cü ajanların propaganda belgeselinde "Atatürk'ün kurduğu partiyiz" diyen CHP'nin Genel Başkanı'nın ne işi var?

Dün sosyal medyada aksi de söyleniyordu ama o kadar da değil... Kemal Bey belgesel için özel bir demeç vermemiş elbette.

Belgeseli hazırlayan FETÖ'cüler, o kadar Türk siyasetçi içinden onu seçmişler...

Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu, Cevheri Güven gibi tescillilerle başrolü paylaşması için Kılıçdaroğlu'nu uygun görmüşler.

Kemal Bey'in, belgesele özel demeç veren FETÖ'cülerle uyumlu, Pensilvanya'daki sümüklünün kontrollü darbe manipülasyonunu destekleyen açıklamalarından kesitler almışlar.

Arşiv çalışmasında çok zorlanmadıkları da kesin.

Acaba ittifakın çatı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkmasına tepki veren Meral Akşener, Kemal Bey'e gösterilen bu teveccühe alınmış mıdır?

Zira o da Kılıçdaroğlu gibi FETÖ tabanının oylarına talip.

Onun neyi eksik?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH