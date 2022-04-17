Kılıçdaroğlu’nun '8 seçenekli ittifak' açıklaması kulisleri hareketlendirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun üçüncü ittifak çıkışı ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 8 seçenekli çalışma yaptıklarını açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı seçim yasasındaki değişikliklerin ardından muhalefet de harekete geçti. 6'lı muhalefet masasında üçüncü bir ittifak ihtimalleri konuşulmaya başlanırken Kılıçdaroğlu'nun 8 seçenekli bir çalışma yaptırdıklarını açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Seçim Yasası'ndaki değişikliklere göre hazırlanan 8 seçenekli çalışmanın ayrıntıları ise ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; seçim Yasası'ndaki değişikliklerin “kendilerine tuzak kurmak amacıyla yapıldığını” düşünen muhalefet bloku, Cumhur İttifakı'nın bu hamlesine karşı atacağı adımları planlıyor.

4 Nisan'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde yapılacak olan dördüncü liderler zirvesi yaklaşırken altı partide kurmayların simülasyon ve formül çalışmaları büyük oranda tamamlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı TV programında, kurmayları ve akademisyenlerin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını, hazırlanan sekiz seçenekli çalışmayı 6'lı masaya sunacaklarını söyledi. CHP kurmaylarının Kılıçdaroğlu'na sunduğu sekiz seçenekli çalışmanın ayrıntılarına ulaşıldı.

İŞTE O SEÇENEKLER

Edinilen bilgiye göre, CHP kurmayları ve akademisyenlerin oluşturduğu “tek adaylı ve sekiz seçenekli taslak” şöyle:

1- Muhalefet blokundaki altı parti, Millet İttifakı yapısına dahil olacak ve tüm illerde seçime CHP ya da İYİ Parti listeleriyle girilecek. Bu formülde, partilerin illerdeki durumlarına bakılarak liste çıkarma önceliği, o ildeki avantajlı partiye verilecek. DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerinin adayları, CHP ve İYİ Parti'nin çıkaracağı listelere eklenecek.

2- Millet İttifakı çatısı korunarak 4+2 seçeneği uygulanacak. CHP ve İYİ Parti bir blok; DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partileri ikinci blok olacak, iki ayrı liste ile seçime girilecek.

3- Millet İttifakı yapısı altında 3+3 sistemi uygulanacak. CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti bir bloku oluşturuken ikinci blokta ise DEVA, Gelecek ve Saadet partileri yer alacak. İttifaklar, seçim için iki ayrı liste oluşturacak.

4- Millet İttifakı, CHP ve İYİ Parti'den oluşan yapısını koruyacak. Buna alternatif olarak farklı isim taşıyan yeni bir ittifak oluşturulacak. Yeni ittifakta ise DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partileri yer alacak. İki ittifak illerde farklı listeler çıkaracak.

5- Muhalefet blokundaki tüm partilerin illerdeki oy potansiyellerine bakılarak “karşılıklı çekilme sistemi” uygulanacak. Örneğin CHP ya da İYİ Parti'nin milletvekili çıkaramayacağı düşünülen bir ilde daha fazla vekil çıkarması olası parti ya da blok üzerinden liste oluşturacak. Bu seçenekte hangi parti ya da blok avantajlı durumdaysa liste çıkarma önceliği ona bırakılacak.

7- Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti, MHP ve BBP'nin ayrı listelerle seçime gitmesi durumunda ilk altı formül üzerinden en yüksek faydanın sağlanacağı seçenek değerlendirilecek.

8 - AK Parti, MHP ve BBP, Cumhur İttifakı çatısı altında tek listeyle seçime girerse yine ilk altı formül masaya yatırılarak en fazla milletvekilini elde etme olanağı sunan seçeneğe odaklanılacak.

‘2019 SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ'

CHP'nin çalışmasında ortaya konulan seçeneklerin yanı sıra en önemli unsurun, “illerdeki milletvekili sayısının yüksek tutulması” olduğuna dikkat çekiliyor. Millet İttifakı için en iyi senaryonun “6'lı ortak liste” olacağı öngörülürken bu yolla “6'lı ittifakın çıkarabileceği milletvekili sayısının 300'e yaklaşabileceği”, “Cumhur İttifakı'nın vekil sayısının ise 240'ta kalacağı” değerlendiriliyor. Öte yandan üzerinde durulan tüm senaryolarda HDP'nin çıkaracağı millitvekili sayısının da 55 ila 70 arasında değişeceği” kaydediliyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP ile İYİ Parti'nin uyguladığı “illere göre lehte çekilme sistemi” anımsatılarak “titizlik ve demokratik fedakârlığın” önde tutulacağı benzer bir uygulamayla “Millet İttifakı'nın 2023 seçiminde TBMM'de çoğunluğu elde edebileceği”, “bu birlikteliğin çıkaracağı tek adayın da Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olabileceğine” vurgu yapılıyor.

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