Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi: 'Suçu sanayiye yıktılar'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, doğal gaz ve LPG zamlarına tepki göstererek, 'Doğal gaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım itibariyle doğal gaz, otogaza gelen zamma ilişkin tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğal gaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Ey gözleri Biden'a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.