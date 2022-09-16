Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz '6'lı masa' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcılarına 6’lı masa ile ilgili değerlendirme yapmayın talimatı verdiği öne sürüldü.

CHP'li Milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcılarının 6'lı masa ile ilgili söylemleri gündeme geliyordu. En son CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu 6'lı masa hakkında konuşarak, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda masanın dağılacağını söylemişti.

Bülent Kuşoğlu, 'Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur' ifadelerini kullandı.

CHP'den 6'lı masa ile ilgili bu tarz değerlendirmelerin gündemde olumsuz yankı bulması sonucu Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından talimat geldiği öne sürüldü. Söz konusu iddiaya göre Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki çalışma arkadaşlarına 6'lı masa ile ilgili bir değerlendirme yapılmasın talimatı verdi. .