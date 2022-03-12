Kılıçdaroğlu'ndan SİHA açıklaması: Ben Bayraktarları Erdoğan’dan önce desteklemiş biriyim

Kılıçdaroğlu gündeme dair yaptığı açıklamada, 'Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş, baba oğul Bayraktarları Erdoğan’dan önce desteklemiş biriyim.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzalayan 6 muhalefet patisinin oluşmasının bir dezavantaj değil, demokrasi için teminat olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin daha iyi muhalefet yapacağını çünkü iktidar olduklarında onlara bu imkanı verebileceklerini söyledi.

CHP lideri, HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'ya yaptığı açıklamada, "Otoriterleşme genelde bir kişinin egemenlik alanının tamamını kaplamak istemesiyle oluyor. Altı genel başkanın olduğu yerde kim tek başına ben egemen gücüm diye ortaya çıkabilir? Bu ittifakın altılısı, demokrasinin teminatı. Bu tarafta altı partinin olması, kimsenin özgürlükler, haklar üzerinde tekel oluşturamaması demektir, kimsenin tek başına hayati konular üzerinde tasarrufta bulunamayacak olması demektir. Bu durum bir dezavantaj değili aksine demokrasi için teminattır" dedi.

RUSYA-UKRAYNA YORUMU: DİK DURULMALI

Kılıçdaroğlu, iktidarın Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli politikasına ilişkin de, "Biz olsaydık da bu konuda aşağı yukarı böyle yapardık… Dikkat ederseniz Rusya gibi bir nükleer gücün Ukrayna'da yarattığı insani dramı biz de eleştiriyoruz. Bir ülke bağımsız bir ülkeye bu şekilde saldıramaz, bu konuda dünyanın ortak hareket etmesi lazım. Dik durulması lazım. Ancak elbette eleştirilerimiz de var. O da şu, Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığımız %60 oranında. Tek yönlü bir bağımlılık yaratıldı. Turizmden tarıma Rusya'sız hareket edilemeyecek bir bağımlılık yaratıldı. Hatta başımıza bir de Rusya'nın yapacağı bir nükleer işi var şimdi. Bunlar Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız hareket etmesini engelleyen şeyler" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Savunma Sanayii'ne karşı olarak gösterilmesinin haksız olduğunu belirterek, "Savunma sanayiine ağırlık verme stratejisi AK Parti ile başlamadı, Özal ile başladı. SİHA var evet ama her şey SİHA'dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ayrıca elbette SİHA da yapılsın, İHA da yapılsın. Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan'dan önce gezmiş, baba oğul Bayraktarları Erdoğan'dan önce desteklemiş biriyim. Selçuk Bayraktar'ın babası henüz hayattaydı o zamanlar. Eski Refah Partilidir. Fabrikaları İkitellide'ydi. Kendilerine haksızlık yapıldığını, engellendiklerini düşünüyorlardı. Gittim gezdim, kendilerini dinledim. Hazırladıkları görselleri izledim" dedi.

CHP lideri, demokratik yollardan iktidar olacaklarını belirterek, "Ben diyorum ki evet, biz iktidara geliriz, bu kez de AK Parti muhalefette olur, muhalefet görevini icra eder. Hatta bizden daha iyi muhalefet yaparlar. Çünkü diyoruz ya, Kesin Hesap Komisyonu kuracağız, başkanlığına da muhalefeti getireceğiz diye, kendilerini bir de kesin hesap komisyonu başkanı yapacağız yani. Bizden daha iyi muhalefet yapabilsinler, her şeyimizi denetleyebilsinler diye" diye konuştu. .