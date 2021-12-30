Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Kılıçdaroğlu, bakanlık önünde açıklama yaptı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan almalarına rağmen, sözlü mülakatlarda elenen öğretmen adaylarına destek için Milli Eğitim Bakanlığı'na giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine kapıdan döndü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talebinde bulunduğunu ve talebine karşılık verilmediğini söyleyerek bakanlık binasına giden Kılıçdaroğlu, içeri alınmayınca Bakanlık kapısı önünde yaptığı açıklamada, "Bu ülkeye yazıktır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır. Daha düne kadar, mülakatlarda artı 3 eksi 3 şeklinde puan verilecektir uygulaması neden terk edildi, kimin talimatıyla terk edildi." dedi.

"Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80 puan. 90, 95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini gördüm. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Bu ülkeye yazıktır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır. Daha düne kadar, mülakatlarda artı 3 eksi üç şeklinde puan verilecektir uygulaması neden terk edildi, kimin talimatıyla terk edildi. TÜRGEV'den gelen talimatlar üzerine mi terk edildi."

"Bir anne babanın evladını üniversiteye nasıl hazırlandığını bilmeyenimiz var mı? Bütün anne babalar adına konuşuyorum. Bütün anne babalara sesleniyorum, haksızlık var hukuksuzluk var. Benzen olayla geçmişte olduğunda Danıştay'a başvurular oldu ve haksızlık tescillendi. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu kararı verildi. Bürokratların yatacak yeri yoktur. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğrayan arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlar şunu unutmasın, görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüstü bürokratlar başımızın üstüne, bunu her yerde söyledim. Benim hedefim Saray'da oturup haksızlık yapanlarla."

Kılıçdaroğlu, TÜİK'teki gibi kapı önünde basın açıklamasında bulunarak geri döndü.

Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında bakanlığın kapısına kilit asılması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu dün de KPSS'de yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen öğretmen adaylarıyla birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.