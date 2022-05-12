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Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'Kaftancıoğlu' talimatı! 'Derhal İstanbul'a gidin'

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaları onamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın'' dedi.

24 Dakika Önce
2022-05-12 16:58:40
Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'Kaftancıoğlu' talimatı! 'Derhal İstanbul'a gidin'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Kaftancıoğlu'na verilen cezaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın'' dedi.

CHP'LİLER YOLA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun da kararın ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından TBMM'de bulunan CHP'li milletvekilleri genel kurul salonunu terk ederek İstanbul'a doğru yola çıktıkları öğrenildi.

Ekran Resmi 2022-05-12 16.59.15

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