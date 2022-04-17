Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na: Siz giderseniz, Akşener de durmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun “Üçüncü ittifak” açıklaması CHP'de huzursuzluğa neden oldu. Kılıçdaroğlu, 3. ittifak çıkışı yapan Karamollaoğlu'na “Siz giderseniz, Akşener de durmaz” dedi.

'Millet İttifakı'nda DP'li Uysal'ın aday kriteri ile başlayan çatlak, SP'li Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak açıklamasıyla daha da büyüdü. DEVA ve Gelecek kurmaylarının konuya sıcak baktığı belirtilirken, "yakalanacak motivasyonla yüzde 7 rahat aşılır" görüşü hâkim. CHP cephesinde ise rahatsızlık had safhada. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, teklifle ilgili olumsuz görüşünü dolaylı olarak Karamollaoğlu'na ilettiği belirtiliyor. CHP, 3 partinin ayrılması halinde İYİ Parti'nin de kopacağından endişe ediyor.



TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel '6'lı Masa' ittifakında peş peşe açıklamalarla büyüyen krizi yazdı.



Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamasına dair şartı, ittifaktaki çatlağa işaret etmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışı ise işin çatlak boyutundan çıkıp artık, restleşme boyutuna vardığını açık etti.

Karamollaoğlu, "Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. 3. ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" dedi. Bu açıklama, Millet İttifakı'nda bir bölünme anlamına da geliyor. Konuyu, ittifak içindeki kaynaklarıma sordum. Aldığım cevaplar oldukça şaşırtıcıydı, yakında Kemal Bey tek başına kalırsa şaşırmam.



KÜÇÜK PARTİLERİN OYLARI ÇÖPE GİDİYOR



Konuştuğum kaynaklar, "Artık oy" uygulamasını sonlandıran düzenlemeyle, oy oranı düşük partilerin, ittifak içerisinde kalmaları halinde milletvekili çıkartabilmesini neredeyse imkansız olduğunu düşünüyor. Konuştuğum bir kaynak "Bu haliyle küçük partilerin oyları adeta çöpe gidiyor. Eski sistemde CHP, Saadet Partisi'nin oyları sayesinde uzun yıllar sonra Yozgat ve Kırıkkale gibi güçlü olmadığı yerlerde bile vekil çıkarabilmişti, yeni sistemde bu mümkün değil" dedi.



ÜÇ SEÇENEKLERİ VAR



Saadet Partisie, Deva ve Gelecek partilerinin önünde üç seçenek var;

1- Mevcut seçim sistemini kabullenerek seçime girmek,

2- CHP ve İYİ Parti listelerinde seçime girmek,

3- Üçüncü bir ittifak kurmak.



ŞIKLAR TEK TEK ELENDİ



Bu durum SP, DEVA ve Gelecek Partisi'ni bir arayışa sokmuş. 3 parti tüm olasılıkları masaya yatırmış. 24 Nisan'da DP'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda konu gündeme getirilerek, tüm ortakların görüşüne de sunulacak. Özellikle saydığım 3 parti birinci şık olan mevcut durumu kabul ederek yola çıkılmasının bir olasılık olduğunu ancak bu durumda kendilerine verilen oylara karşı bir sorumsuzluk olacağını düşünüyor. Bu şık elenerek ikinci seçenek üzerinde duruldu.

Bu olasılıkta ise 3 partinin CHP ve İYİ Parti listelerinden aday olması ve iki listeyle seçime girilmesi yer aldı. Özellikle DEVA Partisi "Eğer başka bir partinin listelerinden seçime gireceksek, biz niye parti kurduk. Bunu seçmenimize izah edemeyiz" diyerek bu şıkka da sıcak bakmıyor.



YÜZDE 7'Yİ AŞARIZ



3 partinin kurmayları, Karamollaoğlu'nun '3. ittifakı'na çok daha sıcak bakıyor. 3 partinin ittifakının, yakalanacak motivasyonla yüzde 7'yi rahat aşacakları görüşü de hakim hale geldi. Bu 3 parti milletvekili seçimlerinde hangi parti, hangi seçim bölgesinde güçlüyse o partinin listesinden girmeyi de tartışmaya başladı.



KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ



Millet İttifakı'nın içinden yeni bir ittifakın çıkmasına CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı ve bunu da dolaylı olarak Karamollaoğlu'na ilettiğini öğrendim. CHP, 3 partinin Millet İttifakı'ndan ayrılması halinde İYİ Parti'nin de kopabileceğinden endişe ediyor. .