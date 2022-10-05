Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Anayasa' teklifine yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Anayasa' teklifine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Madem bu meseleyi gündeme getirdi... Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati suretle çıkarmakta samimiyse gelin çözümü yasa değil, Anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Kılıçdaroğlu "Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.

Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CEVAP

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün Anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak" dedi.