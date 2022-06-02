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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 5 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a grup toplantısı sırasında kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 5 kuruşluk dava açtı.

3 Saat Önce
2022-06-02 10:10:17
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 5 kuruşluk dava

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın grup toplantısında kendisine yönelik “Çünkü bu zat yalancı. Çünkü bu zat omurgasız. Çünkü bu zat bir aparat” sözleri nedeniyle yine 5 kuruşluk tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının tirajı en yüksek ulusal beş gazetede yayınlanmasına karar verilmesini de talep etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara'da mahkemeye sunulan dava dilekçesinde; “Tamamıyla siyasileştiği, davalı Recep Tayyip Erdoğan'ın güdümüne girdiği, siyasi baskıların altında ezildiği eleştirisine muhatap olan Türk yargısının bile bu söz ve yakıştırmaları eleştiri kapsamında görebilme şansı bulunmamaktadır. Hakaret kapsamlı görülmemesi olasılığında bu söz ve yakıştırmaların başkaca siyasiler tarafından iktidar temsilcilerine yöneltilmesi sonucunu doğuracağı da gözden ırak tutulmamalıdır” ifadeleri yer aldı.

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