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Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat'ta sürpriz buluşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla bir araya geleceği ifade edildi.

2 Saat Önce
2022-02-23 10:26:32
Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat'ta sürpriz buluşma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mutabakat metnini açıklayacakları 28 Şubat'ta, sürpiz bir buluşma gerçekleştirecek.

27 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Prof. Dr. Necmettin Erbakan anmasına katılmak için İstanbul'a gelecek olan Kılıçdaroğlu, anma öncesi sabah saatlerinde 28 başörtülü kadınla görüşecek.

Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın haberine göre, CHP'li yetkililer Kılıçdaroğlu'nun 28 başörtülü kadınla buluşmasını doğrulandı.

Daha önceki parti grup toplantısında 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'taki görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşecek.

 

 

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