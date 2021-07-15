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TIMETURK / GÜNDEM / Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur' düşüncesini dile getirdi.

3 Saat Önce
2021-07-15 14:15:18
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu resmi Twitter hasabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz'un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ'nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!" ifadesini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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