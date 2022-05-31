Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde yumruklu saldırıya uğramasının ardından açılan davanın 7'nci duruşmasında, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e verilen ceza belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde Osman Sarıgün tarafından yumruk atılması üzerine açılan davada karar açıklandı.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e “basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, “suç işlemeye tahrikten” ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'DEN KARARA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, karardan sonra yaptığı açıklamada, "Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani istinafa gitmek mümkün değil" dedi.

Erkek, açıklamasında şunları ifade etti:

"Linç girişiminin arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin organize ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu linç girişimi de planlı bir şekilde öldürmeye teşebbüstür. Dava Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeliydi. Her zaman söylediğimiz gibi tek adam sisteminde yargı yürütmenin emri altına girmiştir."

"Adalet arıyoruz" diyen Erkek, "85 milyon adalete susadı. İlk seçimden sonra bu ülkedeki tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Ülkemizin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

"SONUÇ TAM BİR KOMEDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç ise karara ilişkin, "Sonuç tam bir komedi" tepkisini gösterdi.

Özkoç, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu davanın arkasında duranlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iktidardır. O insanları tahrik edenler, Kılıçdaroğlu'na linç girişimini yaptıranla, Kılıçdaroğlu'nun bir evde saatlerce mahsur kalmasını sağlayanlar iktidar mensuplarıdır."

Özkoç, şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili "Öldürün, vurun, yakın" diyenler bugün davaları aldıkları cüzi cezalarla, erteleme verilerek dışarıda elleri kolları serbestçe dolaşmaları sağlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

22 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenazesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada linç girişimine uğramıştı. Osman Sarıgün adlı bir şahıs, CHP Lideri'ne yumruk atmıştı.

Kılıçdaroğlu ve yanındaki milletvekilleri önce bir eve sığınmış, daha sonra zırhlı araçla köyden çıkarılmıştı.