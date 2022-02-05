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TIMETURK / GÜNDEM / Kılıçdaroğlu'na ilginç benzetme: 'Sedat Peker‘in bıraktığı boşluğu o doldurmaya çalışıyor?'

Kılıçdaroğlu'na ilginç benzetme: 'Sedat Peker‘in bıraktığı boşluğu o doldurmaya çalışıyor?'

Gazeteci Fehmi Koru, “Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu mekanlarda çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmasına ve ardından da videolarda aktardığı mesajları konuşup tartışmaya alıştık. Sedat Peker‘in bıraktığı boşluğu o doldurmaya çalışıyor” dedi.

2 Saat Önce
2022-02-05 11:05:30
Kılıçdaroğlu'na ilginç benzetme: 'Sedat Peker‘in bıraktığı boşluğu o doldurmaya çalışıyor?'

Gazeteci yazar Fehmi Koru, kendisine ait internet sitesinde kaleme aldığı bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri ifşa etmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı videolara da değinen Koru, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her hafta sonu, bulunduğu mekanlarda çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmasına ve ardından da videolarda aktardığı mesajları konuşup tartışmaya alıştık. Sedat Peker‘in bıraktığı boşluğu o doldurmaya çalışıyor.” dedi.

Fehmi Koru, sosyal medya platformlarının kullanıcıları izlediklerine dikkat çekerek, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ‘trol saldırıları' konusu kuşkusuz önemli, ancak ondan daha önemli olan, Facebook, Twitter, TikTok, İnstagram, Pinterest ve benzeri programların dev bilgisayarlarla izledikleri kullacılarının kişisel özelliklerini para mukabili sağladıkları kişi ve kuruluşların, o verileri sosyal medya üzerinden yürüttükleri propaganda kampanyaları sırasında tepe tepe kullanmaları… Nelerden hoşlanıyor, nelerden nefret ediyorsunuz, hangi ürünleri satın alıyorsunuz, ne tür zevkleriniz var, hangi konulara ilgi duyuyorsunuz, takip ettiğiniz gazeteler, yazarlar kimler, televizyon programları hangileri, siyasi eğilimleriniz neler, hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz… ABD'nin son iki başkanlık seçimi (2016 ve 2020) ile bazı Avrupa ülkelerindeki seçimler bu tür bilgiler sayesinde uzaktan etkilendi. Takip ettiğiniz sosyal medya platformları bizleri izleyerek hepimizle ilgili bir profile sahip oluyor. O profil olağanüstü değerli, kullanmasını bilene…” ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru, “CHP'liler siyaset dünyasının karşılaştığı sorunlardan yalnızca birinin, ‘trol saldırılarının' farkındalar; belki diğerlerini de biliyorlar da henüz onlara eğilemediler.” dedi. .

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