Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye Akşener'den açıklama: İçim acıdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gösterilen tepkiyle ilgili, 'İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz.' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gösterilen tepkiyle ilgili, 'İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz.' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada sokaktan geçerken karşılaştığı bir vatandaşa selam vermek isterken beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, sokakta gördüğü bir vatandaşın halini ve hatırını sordu.

Sorulan soruya "Sağ ol, çocuklarıma dokunma" cevabını alan Kılıçdaroğlu, arkasını dönüp yürümeye devam etti. Daha sonrasında ise kadının "Hadi yürü, yürü" diye bağırması sosyal medyada gündem oldu.

Akşener'den görüntülere ilişkin açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.