Kılıçdaroğlu’na 'gaza gelme’ uyarısı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, “CHP lideri Kılıçdaroğlu eğer Millet İttifakı'nın diğer partileri ile mutabakata varmadan bir karar alır ve Bülent Kuşoğlu gibi açıklarsa, bir anda yalnız kalabilir! Çünkü CHP Genel Başkanı olarak ağzıyla kuş tutsa, sağcı kesime yaranması çok zordur!.” dedi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, “Kılıçdaroğlu gaza gelmesin!” başlıklı bugünkü yazısında, “İktidar çevreleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu gaza getirmek istiyor! Bunun için haberler üretiliyor, anketler yapılıyor, TV'lerdeki açık oturumlarda: ‘Kılıçdaroğlu artık Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamalı!' şeklinde yorumlar yapılıyor. Ben bunları tebessümle izliyor, art niyetli buluyor ve Millet İttifakı'nın arasına fitne sokulmak istendiğini düşünüyorum” görüşünü paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bir açılış töreninde söylediği, “Size Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim” ifadesinin ardından CHP liderinin “Zamansız bir açıklama” eleştirisini hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu eğer Millet İttifakı'nın diğer partileri ile mutabakata varmadan bir karar alır ve Kuşoğlu gibi açıklarsa, bir anda yalnız kalabilir! Çünkü CHP Genel Başkanı olarak ağzıyla kuş tutsa, sağcı kesime yaranması çok zordur!”

“Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyorsa, ortak adayını titizlikle seçmelidir” uyarısında bulunan Turan, “Bu aday yalnız sol kesime değil sağ kesime de sempatik gelen, güven veren bir isim olmalıdır. O aday, Anayasa'nın 103'üncü Maddesi'ndeki tarafsızlık yeminine sadık kalıp, ‘sağ-sol', ‘benden-senden' diye milleti bölüp, karşıt gruplara ayırmadan, 83 milyonu da kucaklamalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.