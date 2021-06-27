Kılıçdaroğlu’na çağrı: 'Özür dilemeyecekseniz hiç olmazsa o tweeti silin'

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun“Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek' paylaşımına tepki göstererek, “Özür dilemeyecekseniz hiç olmazsa o tweet'i silin de ileride taraftarlarınız 'montaj' savunması yapabilsinler” dedi.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun“Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" paylaşımına tepki göstererek, “Özür dilemeyecekseniz hiç olmazsa o tweet'i silin de ileride taraftarlarınız "montaj" savunması yapabilsinler” dedi.

Melih Altınok'un “Amaç hasıl oldu, tweet'inizi silebilirsiniz Kemal Bey” başlıklı makalesinden konuyla ilgili bölüm şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca öğrencinin sınava gireceği cumartesi gününün arifesinde sosyal medya hesabından "Protokol onaylandı: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" şeklinde bir haber paylaştı.

T24 isimli sitenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini kullandığı haberinin altına da şu notu düştü:

"Kendi gencine bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti? Aranızdan biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!"

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları anında yalanlandı. Ne var ki protokolün ilgili maddelerinin yayınlanması bile spekülasyonu engelleyemedi. Sosyal medyada ve bu tarz operasyonların yayılmasına sistematik olarak zemin hazırlayan ekşi sözlük gibi mecralarda yalan köpürtüldü.

Dün baktım "Biz Sözcü'nün yalancısıyız" satışları havada uçuşuyor. CHP Genel Başkanı'nın doğrulatma ihtiyacı bile duymadan paylaştığı haberin yayınlandığı T24 de özür diliyor:

"T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında 'Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek' başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz."

Kılıçdaroğlu'nun tweet'i ise hâlâ yerli yerinde duruyor.

Muhalefet edecek onca gerçek sorun varken, bir siyasetçi niçin kurmacalarla meşgul olur, itibarına jilet atar anlamak mümkün değil.

Ama neden manipülasyon yapmak zorunda olduğunuzu görüyoruz Kemal Bey...

Siz sosyal gündemi trollemekle meşgulken, rakibiniz Erdoğan yıllar önce "yapacağız" dediği bir "çılgın proje"sini daha hayata geçiriyor... Kanal İstanbul'un temelini atıyor...

Seçmen unutsa bile 25 yıl önce vaat ettiklerini unutmayan bu ciddiyetle mücadele etmek kolay değil...

Fakat bu kez fena yakalandınız.

Özür dilemeyecekseniz hiç olmazsa o tweet'i silin de ileride taraftarlarınız "montaj" savunması yapabilsinler.

Hem nasıl olsa amaç hasıl oldu işte...

Sınav stresiyle zaten gerilmiş olan milyonlarca gencin ve ailesinin kafalarını biraz da bulandırdınız, huzursuz ettiniz.

Başka ne göreviniz var ki?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.