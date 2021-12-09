Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi? Şanlıurfa'da elektrik bedava olur mu? Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriği bedava mı verecek? Şanlıurfa'da konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tepki çekti. AKP, Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine ne tepki gösterdi? Elektrik gerçekten bedava olabilir mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriği bedava mı verecek? Şanlıurfa'da konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tepki çekti. AKP, Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine ne tepki gösterdi? Elektirik gerçenken de bedava olabilir mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'na ne dedi?

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Bey yine coşup döktürmüş. 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz.' demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP'de olduğunu galiba unutmuş." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Şanlıurfa'da konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu " Bize Şanlıurfa Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" dedi.

Şanlıurfa Belediye başkanı kim?

Şanlıurfa'da AK Parti Belidiye başkanı bulunuyor. Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'dür.

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1985-1996 yılları arasında Avukatlık görevine başlayan BEYAZGÜL, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı.

1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atanan BEYAZGÜL, Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'inci noterliğinden sonra Şanlıurfa 5'inci noterliğinde görevini ifa etti.

Noterlik mesleği süresince 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla icra eden Zeynel Abidin BEYAZGÜL, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Zeynel Abidin BEYAZGÜL, evli olup 3 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.