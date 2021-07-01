DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kılıçdaroğlu: Kabahat vatandaşa değil, bizde
Rusya: Karadeniz’e giren fırkateyni izlemeye aldık
'Piton Döner' pandemi yasaklarını lezzetiyle yuttu
Diyanet’ten 15 Temmuz genelgesi
Instagram hesabını geçici ve kalıcı olarak silme
Elmalı davası: Anne ve üvey baba ilk kez konuştu
Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te
İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu
Erdoğan açıkladı: Aşıda 50 milyon dozu aştık
Avukat Özge Üstün’den dikkat çeken ‘Elmalı davası’ değerlendirmesi
Altaylı’dan CHP’ye: Tüm bu iddialar doğru ise Baykal’ı partide tutacak mısınız?
Üniversite sınavı kalkar mı?
Elif Çakal kimdir? Elif Çakal öldürüldü mü yoksa intihar mı etti?
Putin'e göre mutluluğun sırrı
Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk 27 Mayıs'ı anlattı: 'Getirilen herkes dayak yedi'

Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kılıçdaroğlu'nun dosyası dışında 19 ismin dosyası daha Meclis'e ulaştırıldı. Dosyalardan 15'i HDP'li isimlere ait.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.07.2021 12:30:47
Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Toplam 20 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 20 isme ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Hangi isimlerin dokunulmazlık dosyaları var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen isimler şöyle:
"HDP'li Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP'li Hüseyin Kaçmaz, HDP'li Murat Çepni, HDP'li Habip Eksik, HDP'li Sezai Temelli, HDP'li Hakkı Saruhan Oluç, HDP'li Nusrettin Maçin, HDP'li İman Taşçıer, HDP'li Ayşe Sürücü, HDP'li Dersim Dağ, HDP'li Zeynel Özen, HDP'li Nuran İmir, HDP'li Mensur Işık, HDP'li Ayşe Acar Başaran, HDP'li Şevin Coşkun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş