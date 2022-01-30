'Kılıçdaroğlu muhalefet blokuna mensup kişilere saç baş yolduracak'

Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, 'Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleninceye kadar... Muhalefet blokuna mensup kişilere saç baş yolduracak. Bir umutla iktidarın değişmesini bekleyenleri depresyondan depresyona sokup perişan edecek' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday belirleme konusunda yaptığı açıklamaya dikkat çeken Ahmet Hakan, "İktidarın değişmesini bekleyenleri depresyondan depresyona sokup perişan edecek" dedi.

Ahmet Hakan'ın bugün yayımlanan, "Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek" başlıklı yazısından CHP ve Millet İttifakı'yla ilgili bölümü şöyle:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki açıklaması var önümde.

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:

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BİRİNCİ AÇIKLAMA:

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Adayımız popüler biri olmayacak.

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İKİNCİ AÇIKLAMA:

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Genel başkanlar alfabetik düzene göre oturabilir.

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Birinci açıklamayla ilgili söyleyeceğim şudur:

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Öyle anlaşılıyor ki...

Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleninceye kadar... Muhalefet blokuna mensup kişilere saç baş yolduracak. Bir umutla iktidarın değişmesini bekleyenleri depresyondan depresyona sokup perişan edecek.

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İkinci açıklamayla ilgili söyleyeceğim şudur:

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“Oturma düzeninin ne önemi var kardeşim. Böyle bir tartışma konusu olur mu? İsteyen istediği yere oturur. Ben en sona oturacağım” diyerek bu tatsız konuyu kapatmak yerine... Dallandırıp budaklandırmak da neyin nesidir Allah aşkına?

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İkisinin bileşkesi olarak söyleyeceğim ise şudur:

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İşte geldik gidiyoruz.

Vallahi öğrenemeyecek bu işleri, billahi öğrenemeyecek. .