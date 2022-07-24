Kılıçdaroğlu: Lozan, ülkemizin tapu senedidir

Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacak' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümüne ilişkin olarak, "Lozan, ülkemizin tapu senedidir!" mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılını kutluyorum. Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir!" ifadesini kullandı.

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