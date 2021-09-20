Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde 'Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın “Bay Kemal ve İttifakları” belgeselinin ilk bölümünde "Kürt sorununa" dair konuştu.

2015 seçimlerinde HDP'nin parti olarak Meclis'e girmesini desteklediğini belirten Kılıçdaroğlu “Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz" dedi.

"Bu sorun çözülecekse HDP ile çözebiliriz"

Kılıçdaroğlu "Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse, meşru bir organla, HDP ile çözebiliriz. Bu nedenle HDP, Meclis'te olması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneleri ziyaret etmiş "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" demişti.

HDP'li Temelli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz' sözlerine HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'den cevap geldi.

Temelli sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik olarak "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" derken "Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya üzerinden cevabı için eleştiri alan Temelli'ye sosyal medya kullanıcılarından tepkiler yağdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.