Kılıçdaroğlu: Kur korumalı mevduat yeni bir soygun şekli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova'daki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrindeyim. Sakın ola ki hiç kimse umutsuz olmasın.

Bir ahdim var bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, bir ahdim var hiç kimse inancı dolayısıyla ötekileştirilmesin.

Şu anda Türkiye'yi yönetenler ülkenin sorunlarını bilmiyorlar, sorunlara kilitlenmiyorlar. Saraylarda yaşıyorlar. Saraylarda yaşayıp halktan kopuk olan insanlar halkın sorununu bilemezler, halkın sorununu çözemez.

"SARAYDA YAŞAYANLARIN POLİTİKASI ŞU, ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN"

Sarayda yaşayanların politikası şu, altta kalanın canı çıksın. Erdoğan'ın ve arkadaşlarının izlediği ekonomik politikanın temel felsefesi bu. Bunu yapmayacağız. Hiç kimse bu topraklarda altta kalmayacak. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek.

Sık sık beşli çetelerden söz ederim. Ve beşli çetelerin bu ülkeye açtığı felaketlerden de söz ederim. Beş şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Bunlar paralarını da İngiltere'ye, vergi cennetlerine götürdüler. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu gelirse biz kurtaracağız. Sözüm söz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım. O paraların tamamını millete getireceğim. Bunlara bir de gelir garantisi veriyorlar.

"BU MEMLEKETİN NASIL SOYULDUĞUNU HERKESİN BİLMESİ LAZIM"

Bu memleketin nasıl soyulduğunu herkesin bilmesi lazım. Bunlar paralarını da İngiltere'ye, vergi cennetlerine götürdüler. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu gelirse biz kurtaracağız. Sözüm söz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım. O paraların tamamını millete getireceğim. Bunlara bir de gelir garantisi veriyorlar.

Bu memleketin nasıl soyulduğunu herkesin bilmesi lazım. 25 yıllık garanti vermişler şehir hastanesine. 25 milyar dolar. 12 milyar liraya yapıyorsun, 25 milyar dolar para kazanıyorsun. Böyle bir pazarlık olur mu? 25 milyar doları kim ödeyecek, 85 milyon ödeyecek. Çözeceğiz bu işi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yapı maliyeti 3.3. milyar dolar… Eyvallah, verilen garanti ne kadar 9 milyar dolar.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: YÜREĞİN VARSA TELEVİZYONDA KARŞIMA ÇIKARSIN

Şimdi sesleniyorum. Diyebilirler ki ‘Ey Bay Kemal sen doğruları söylemiyorsun' Ben de açık ve net söylüyorum. Eğer yüreğin varsa televizyonda karşıma çıkarsın, sana ders veririm. Kabahati var, çıkamaz.

"BEŞLİ ÇETE BENİMLE TEMASA GEÇMEK İSTEDİ"

Beşli çete benimle temasa geçmek istedi. Ama bu kardeşiniz hak, hukuk, adaletten yanadır. Ben bu milletin hakkını, hukukunu savunacağım.

Faize karşıyız diyorlardı. Bir adam durup dururken neden ben faize karşıyım der? Çünkü çok faiz ödüyordur, onun gizlenmesini ister.

"TEFECİLERE ÇALIŞAN BİR İKTİDAR VAR"

Tefecilere çalışan bir iktidar var. 2002-2003-2022 yıllarında bizim devlet bütçesinden ödediğimiz faiz 253 milyar 541 milyon dolar… Devlet bir avuç kişiye faiz ödemiş. Her ay ödediğimiz faiz, 2 milyar 127 milyon 407 bin dolar. Her gün ödediğimiz faiz 73 milyon 230 bin dolar.

"KUR KORUMALI MEVDUAT YENİ BİR SOYGUN ŞEKLİ"

Efendim doları düşüreceğiz, kur korumalı mevduat getirdik. Yeni bir soygun şekli. Getir paranı bankaya yatır sana faiz vereceğim diyor. Dolar artarsa onun farkını da vereceğim, vergiden muaf tutacağım diyor. 6 ayda ödenen 60 milyar lira ödendi.

"KUR KORUMALI MEVDUAT EKONOMİNİN KALBİNE KONULMUŞ ATOM BOMBASIDIR"

Sen faize karşıydın? Merkez Bankası'nın garantisini bilmiyoruz, o gizli daha açıklamadılar. Bu para bütçeden gittiği için biz bunu biliyoruz. Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine konulmuş atom bombasıdır. Bay Kemal'e güveneceksiniz, Bay Kemal kul hakkı yemez, devleti soyanların karşısındadır.

ALTILI MASA AÇIKLAMASI

6 lider buluştuk. İttifakımız güzel bir ittifaktır. Vatandaşlarımızın siyasi görüşü ne olursa olsun, o masada kendisini temsil eden birisini görüyor. Liderler ahlaklı, inançlı, ülkesini seven liderler. Bir araya geldik, bu ülkeye demokrasiyi, huzuru getireceğiz. Bize güvenin, bize inanın. Bozulan tüm çarkları düzelteceğiz. Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz.

"BİR SARAYIN SAVCISI, İKİ CUMHURİYETİN SAVCISI"

Cumhuriyetin kuruluş ayarlarına geri döneceğiz. Milletin iradesine ipotek konulamaz. Benim gözümde iki savcı var. Bir sarayın savcısı, iki cumhuriyetin savcısı. Biz cumhuriyetin savcısına güveniyoruz. .