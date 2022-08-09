Kılıçdaroğlu: Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş atom bombası

Edirne’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kur korumalı mevduat sistemini eleştirdi.

CHP grup toplantılarını farklı illerde düzenlemeye devam ediyor. Bu hafta Edirne'de ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçiye kırmızı mazot vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'ye gelen her üç turistten birisi Edirne'ye geliyor. Edirne'nin Türkiye ve dünya tarihinde önemli bir yeri var. Edirne aynı zamanda bir tarım kenti. Bütün Trakya olağanüstü zenginliğe sahip. Trakya'da çiftçi, besici, üretici sıkıntılı. Bugün ayçiçeği tarlasında çiftçilerimizin sorununu dinledik.

Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz ÖTV'siz vereceğiz.

Bizim saray merakımız yok. Biz ülkemizi mütevazi Çankaya'dan yönetmek isteriz.

Yargıtay'da o kadar yargıç yıllardır orada çalışırken, Korkmaz'ı talimatla bırakacaklar ya. Yargıç vicdanı ile karar verir.

Devlet Denetleme Kurumu'nu harekete geçirdik. 5'li çeteye görevlendirsene.

Tek kişinin iradesine bırakmayacağız Türkiye'yi. Cumhurbaşkanı halkın cumhurbaşkanı olacak. Bizim yapacak çok işimiz var. Neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 6 parti belli olgunluğa ulaşınca bunu kamuoyuyla paylaşacağız.

Askeri hastaneleri yeniden açacağız, GATA'yı yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğiz.

En geç 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz.

KKM ÇIKIŞI

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarıyla gelir elde edenlere seslenen Kılıçdaroğlu, bunların sadece faizlerlerini alabileceklerini kaydetti: “‘Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır' diyorlar. Bomba değil atom bombası… Kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil.” .