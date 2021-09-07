'Kılıçdaroğlu kendi partisinde kontrolü kaybetmek üzere'

Milliyet yazarı Zafer Şahin, 'Kemal Kılıçdaroğlu 'CHP’yi yönetmek ülkeyi yönetmekten zor' dediğinde çok eleştirilmişti. Ama gelinen nokta galiba Kemal Bey’i haklı çıkardı. Kılıçdaroğlu muhalefeti dizayn edeceğim diye uğraşırken kendi partisinde kontrolü kaybetmek üzere' dedi.

Zafer Şahin'in bugün Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan, “CHP'deki ekipler savaşı nereye?“ başlıklı makalesinden CHP ile ilgili bölüm şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu “CHP'yi yönetmek ülkeyi yönetmekten zor” dediğinde çok eleştirilmişti. Ama gelinen nokta galiba Kemal Bey'i haklı çıkardı. Kılıçdaroğlu muhalefeti dizayn edeceğim diye uğraşırken kendi partisinde kontrolü kaybetmek üzere.

Partide İstanbul üzerinden yaşanan ve yakında Ankara'ya da sıçraması beklenen büyük bir ekipler savaşı yaşanıyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koltuğu fena halde sallanıyor. Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinde desteklediği adaylar seçimleri kaybetti. Şişli ve Maltepe kongrelerinde de Kaftancıoğlu'nun kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaftancıoğlu'na karşı birlikte hareket eden Erdoğan Toprak ve Ekrem İmamoğlu'na delege üzerinde etkili Ataşehir ve Bakırköy belediye başkanları da destek veriyor. Ortak hedef önce Kaftancıoğlu sonra CHP'nin 2 numaralı koltuğunda oturan Oğuz Kaan Salıcı.

Kavganın bugünkü görünür sebebi İstanbul'a hakim olma ve bir sonraki yerel seçimde dizginleri tamamen ele alma çabası. Ama uzun vadede asıl savaş Kılıçdaroğlu sonrasının CHP'si için veriliyor.

İmamoğlu'nun parti içi iktidar savaşında Kılıçdaroğlu'na yakın Erdoğan Toprak ile birlikte saf tutması makro hedeflerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Meral Akşener'in kendisine yönelik iltifatları İmamoğlu cephesinde farklı bir mekanizmanın işlediğinin bir göstergesi.

İstanbul'daki kadar olmasa da şiddetli bir ekipler kavgası da 19 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek Etimesgut ilçe kongresi için yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile ilişkisi de sorunlu. Yavaş ile Yenimahalle ve Çankaya belediye başkanları arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Anadolu'da ise birçok ilde genel merkezle il yönetimleri arasında mahkemelere taşınan sıkıntılar var.

“CHP'de hiç mi iyi bir şey yok” diyebilirsiniz. Var tabii ki... Oğuz Kaan Salıcı ve beraberindeki heyetin Erbil'de Barzani ile yaptığı görüşme doğru bir hamle. İktidar iddiası olan bir parti bu adımları atmak zorunda. CHP heyetinin Türkmen Cephesi ile de görüşmesi bekleniyor.

Geçmişte Barzani üzerinden hükümeti eleştiren CHP'lilerin ortaya dökülen tweet'leri mi? Onları atarken yazdıklarına kendileri bile inanmıyorlardı. Barzani ziyareti onları da boşa çıkardı.

CHP'deki son durum böyle.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.