Kılıçdaroğlu: Kavala ve Demirtaş'ın hakkını savunmak istiyorsanız bize katılın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'daki konuşmasını hatırlatarak 'Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız' dediğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Van'da çok güzel bir ilgi vardı. Van'ı güçlü bir turizm merkezi haline getireceğiz. Van'da huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın dedim.

Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Haksız uygulamadan şikayet ediliyor. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya ona sahip çıkmak insani görevdir. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar, hakimlere baskı yapıyorlar. Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız.

İstanbul İl Başkanımız adaletsiz kararlarla bugün mahkum edildi. Şu an Silivri'de. Evden ayrılmadan beni aradı, morali gayet iyi. Onurlu ve dik durduğu için cezalandırılıyor. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz.

İBB Başkanı için de yarın duruşma var. Hala İstanbul'u kaybettiklerine inanamıyorlar. Ekrem Başkan'ı nasıl alırız arayışındalar.

Ekrem Başkan ne yaptı? İstanbul'un yeşil alanı 7 milyon metrekareyi aşan alan yaptı. .