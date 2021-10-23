Kılıçdaroğlu gençlere ve kadınlara seslendi: Uyumasınlar, geleceğiz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadın kolları buluşmasında konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kollarının düzenlediği buluşmada açıklamalarda bulundu. Gençlere ve kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilk seçimlere girdiği dönemi hatırlatarak, "Yasaklarla mücadele edeceğiz, her şey serbest olacak dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar 'başıma bir bela gelir' diye" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Buradan gençlere sesleniyorum. Biliyorum o gençler sandığa gittiği zaman nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Buradan onlara sesleniyorum bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştireceksiniz. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. 3Y. Bu iktidar devleti soyulacak organ olarak görüyor. Ne kadar soyarsam o kadar kardır diyor. Öyle bir noktaya geldiler ki devleti soymanın fetvasını bile aldılar."

'GELİYOR GELMEKTE OLAN'

"3Y ile geldiler, 3Z ile bunları göndereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadınlar gönderecek. Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek. Geliyor gelmekte olan. Uyumasınlar, geleceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.