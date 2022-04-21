Kılıçdaroğlu flaş gelişmeyi duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriklerinin kesildiğini duyurdu. CHP lideri, elektrik fiyatlarına tepki olarak fatura ödememe kararı almıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konutlarındaki elektriğin kesildiğini duyurdu. CHP lideri, elektrik zamlarına tepki göstererek, faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" demişti. .