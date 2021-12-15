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TIMETURK / GÜNDEM / Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarımızla helalleşmek istiyorum

Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarımızla helalleşmek istiyorum

Canlı yayında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hellalleşme konusunda önceliğin başörtülü kızlarda olduğunu belirtti. Yıllar sonra hata yaptıklarını kabul eden Kılıçdaroğlu, 'En çok başörtülü kızlarımızla helalleşmek isterim.' dedi.

3 Saat Önce
2021-12-15 08:00:45
Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarımızla helalleşmek istiyorum

Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum adlı programda Candan Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir itirafta bulundu.

Hellaleşme konusunda açıklamalar yaparken başörtü konusunda hata yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "En çok başörtülü kızlarımızla helalleşmek isterim. En sıcak olaydır" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Başörtülü kızlarla helalleşmek isteriz. En sıcak olaydır. Hata yaptık. Başörtülü kızlar üniversiteye gitmek isterken, üniversitelere alınmadıkları zaman itiraz etmedik. Kurumsal olarak bir eksiğimiz var."

NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demiş, 2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: superhabertv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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