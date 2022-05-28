Kılıçdaroğlu: Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize oy verin

CHP'nin Van'da düzenlediği, Belediye Başkanları Çalıştayı'na Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Konuşmasında, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuna değindi.

CHP'li 247 belediye başkanı Van'da düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Gündeminde eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi olayları sanığı Osman Kavala vardı.

Kılıçdaroğlu, "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu, sınır ticaretinin bölge için önemine değindi. Millet İttifakı'nın Van'ı bir üretim merkezi haline getireceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Sınır ticaretini geliştirmek için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Vanlı kardeşlerimize sözümdür iktidarımızda, millet ittifakının iktidarında Vanlılar Van'ın nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini, bölgenin nasıl kültür merkezi sanayi merkezi üretim merkezi turizm merkezi olduğunu herkes görecek" açıklamasını yaptı.

Çalıştayda genel merkezin seçim hazırlıkları ve seçime giden süreçte belediyelerin rolü ele alındı.

TRTHaber .