Ekonomist Atilla Yeşilada, Integral Forextv'nin Youtube kanalında yaptığı yorumda, 'İnşallah ölmeden muhalefetin de iktidara geldiğini görürüm de onlara da acımasızca, akbabalar gibi saldırırım. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak da ben Kılıçdaroğlu'nu öveceğim! Salak mıyım abi ben?' dedi.

Uzman ekonomist Atilla Yeşilada, Integral Forextv'nin Youtube kanalında konut fiyatları, enlasyon ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Yeşilada, konut fiyatlarının likit sıkıntısına rağmen aşırı şiştiğine dikkat çekerek birikimlerini ev alarak değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Yeşilada, gıda fiyatlarının yükselmesinden de suçun yüzde 75'i fırsatçılardan kaynaklandığını belirterek, "Bunlara mani olabilirsek biz enflasyonu da önleriz" dedi.

"Ev almak gibi bir zorunluluğu bulunmayanlar şu dönemde ev almasın. Bekleyin kardeşim.Sebebi de çok basit" diyerek açıklamasına devam eden Atilla Yeşilada, Integral Forextv'nin Youtube kanalındaki yorumunda şunları söyledi:

SİSTEMİN ÇÖKECEĞİ KESİNDİR

"Enflasyon en iyimser tahmine göre gelecek sene yüzde 30. Konut kredisi faizi bunun altında. Yani bu sistem yürümez ki. Ne zaman çöker? (Konut alım-satımında) Profesyoneller ne halt ederse etsin ama sistemin çökeceği kesin. Böyle durumlarda çok hızlı hareket edemeyenler trenden düşerler. Benim asıl derdim o insanlarla..."

KONUT FİYATLARI ÇOK ŞİŞTİ

"Şu an ben ne yatırım için ne de içinde oturmak için ev almam. Çünkü bir yıl sonra, yani seçimleri kimin kazanacağı konusu da mühim değil, çünkü Sayın Erdoğan da kazansa o da ekonomi politikalarını değiştirecek, bu saadet zinciri sona erecek. Böyle durumlarda en az likiti olan ve (fiyat olarak) en fazla şişmiş olan piyasa Türkiye'de konut olarak görünüyor. Ciddi bir göçme yaşanacak."

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLURSA...

"Gıda fiyatlarının yükselmesinde suçun yüzde 75'i fırsatçılardan kaynaklanıyor. Bunlara mani olabilirsek biz enflasyonu da önleriz. İnşallah ölmeden muhalefetin de iktidara geldiğini görürüm de onlara da acımasızca, akbabalar gibi saldırırım. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak da ben Kılıçdaroğlu'nu öveceğim! Salak mıyım abi ben?"

Kaynak: trhaber.com .