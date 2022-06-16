Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir etkinlikte protokoldeki herkesle tokalaşırken, Meclis eski başkanı Bülent Arınç'ın elini sıkmadı.

Türk Demokrasi Vakfı'nın Ankara'da bir otelde düzenlediği toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Toplantıya ise Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması damga vurdu.

Kılıçdaroğlu, salona girdiği esnada protokoldeki herkesin tek tek ellerini sıkarak selamlaştı.

Kılıçdaroğlu'nun ayakta kendisini bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmadan geçerek yerine oturmasıysa dikkat çekti.

Arınç ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında baş selamı vererek CHP Lideri'ni izledi.

Arınç, etkinlikte yaptığı konuşmada iktidarı ve iktidara yakın gazetecileri eleştirmişti.