'Kılıçdaroğlu, 'beşli çete'den biriyle görüştü' iddiası

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'beşli çete' olarak adlandırdığı devletten ihale alan o şirketlerden birinin patronunun kendisinden randevu talep ettiğini ama talebe olumsuz yanıt verdiğini açıklamıştı. Ancak o şirketlerden birinin sahibi Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ileri sürüldü.

Ankara kulislerinde en çok konuşulan konuların başında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'unun 'beşli çete'den biriyle görüştü" iddiaları geliyor.

Dünya Bankası'nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye'den “Limak, Cengiz, Kolin, Makyol ve MNG” şirketleri ilk 10'da yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu şirketleri '5'li çete' olarak adlandırıyor. Sık sık yaptığı konuşmada da iktidara geldiklerinde devletten en çok ihale alan bu beş şirketin ihalelerinin yeniden gözden geçirileceğini belirtiyor.

2021 yılının son aylarında ise özellikle Ankara kulislerinde bir iddia konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki beş şirketten birinin Kılıçdaroğlu ile görüşmek için girişimlerde bulunduğuydu.

Bu iddia 29 Ocak'ta HalkTV'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Bu beşli çeteden sizinle görüşmek isteyen oldu mu?” diye soruldu.

Kılıçdaroğlu da bu soruya, “Beş müteahhidin görüşme talebi net bir şekilde bana iletilmedi, dolaylı olarak iletildi. Görüşmedim. Niye görüşeyim?” cevabını verdi ve "Belki onlar da haksızlığa uğradıklarını ifade edecekler. Ellerinde belki de dosya vardır. ‘Efendim bizden bu kadar rüşvet istediler' diyecekler. Onlarda gelecek. Kime ne kadar rüşvet ödedikleri. Bugün değil ama gelecek.100 liralık geçiş ücretini 130 liraya çıkarıyorsunuz. Bunlar bedava mı oluyor?” cevabını verdi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MedyaTava'nın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Kolin Şirketler Grubu'nun sahibi Celal Koloğlu ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Celal Koloğlu'nun aldıkları ihaleler ile ilgili görüşme gerçekleştirip bilgi paylaştığı öğrenildi.

CENGİZ HOLDİNG DE RANDEVU İSTEDİ

Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz de kardeşi aracılığıyla eski araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti. Ancak bu görüşme gerçekleşmedi.

Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Cengiz'i reddetmesinin nedeni ise kamuoyunda Cengiz'e ait ses kaydının yoğun tepki görmesi.

Mehmet Cengiz'in bir telefon kaydında halka küfrettiği biliniyor.

İBRAHİM USLU YALANLADI

Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz'in kardeşi aracılığıyla eski araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep edildiği konusunu ise Uslu tarafından yalanladı. Uslu aracılık konusunun gerçeği yansıtmadığını, "Görüşme talebi ve görüşmeyle ilgili bilgim yok. Arabulucuk da yok. Öyle bir girişimim olmadı. Zaten öyle bir pozisyonum da yok." dedi.

O BEŞ ŞİRKET KİMLERDEN OLUŞUYOR?

"Beşli çete”, Kılıçdaroğlu'nun son yıllarda Türkiye'deki neredeyse tüm büyük kamu ihalelerini alan beş şirkete verdiği bir isim.

Bu şirketler aldıkları kamu ihaleleriyle servetlerine servet katan şirketler olmanın çok ötesinde, dünyada da en fazla kamu ihalesi alan şirketler arasında yer alıyor.

Kaynak: medyaradar.com .