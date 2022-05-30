'Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi neden mavi kravatını kırmızı kravatla değiştirdi?'

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'na ilginç bir soru yöneltti: 'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi neye hazırlandı, havalimanından geldiği Bakırköy'de misafir kaldığı evde neden grand tuvalet giyindi, neden mavi kravatını kırmızı kravatla değiştirdi?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan kaçacak" iddiasına tepkiler sürerken, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'dan CHP lideri hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Likoğlu, CHP liderine şu soruyu yönetti: "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe gecesi neye hazırlandı, askerlerin tankları çekerek yol verdiği havalimanından geldiği Bakırköy'de misafir kaldığı evde neden grand tuvalet giyindi, neden mavi kravatını kırmızı kravatla değiştirdi?"

Hüseyin Likoğlu'nun bugün kaleme aldığın, "Kaçmadan' önce bir iyilik daha yapar mısınız Sayın Erdoğan" başlıklı yazısındaki Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bölüm şöyle:

LACİVERT KRAVAT NEDEN KIRMIZIYA DÖNDÜ?

Şu 15 Temmuz'un hesabını da kesin, ondan sonra gidin. Mesela size, “Kaçacak” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece sabaha kadar niye grand tuvalet beklediğini çok merak ediyorum.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi saat 23.00-23.30 civarlarında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaydı. Karşısında tankları görünce ne yapacağını şaşırdı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki evine sığındı.

Görüntü ve fotoğrafları inceleyince bir ayrıntı dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerde ‘lacivert' renkte olan kravatı, sığındığı evde darbe girişimini televizyondan izlerken çekilen fotoğrafta ‘kırmızı'ya dönmüştü!.

Darbe gecesini hepimiz yaşadık. O gece kimimiz sokağa, kimimiz işimize koştuk. Hangimiz kıyafet değiştirdi? Kıyafeti düşünecek zaman mı vardı? Sayın Kılıçdaroğlu sığındığı evde televizyon izlerken, niye kıyafet değiştirdi acaba? Neden lacivert kravatı çıkarıp, kırmızı kravat taktı?

Sayın Erdoğan, 15 Temmuz gecesi kim kiminle beraberdi, kim kimi aradı, kim kime doğru koştu, kimler bir araya geldi, kimler bir aradayken ayrıldı. HTS kayıtları ve baz istasyonu sinyalleri ne diyor. Bugünkü Yuvarlak Masa o gün kare miydi, dikdörtgen miydi, sanal mıydı, gerçek miydi? Bize bir iyilik daha yapın, bu durumu ortaya çıkarıp öyle kaçın ne olur!..