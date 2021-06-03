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Kıbrıs Postası Gazetesi yayımladı: İşte Kutlu Adalı’ya gönderilen tehdit mektubu

Kıbrıs Postası gazetesi, gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesinden önce kendisine gönderilen tehdit mektubunu yayımladı.

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03.06.2021 17:55:21
Kıbrıs Postası Gazetesi yayımladı: İşte Kutlu Adalı’ya gönderilen tehdit mektubu

Kıbrıs Postası, mektubun üzerinde herhangi bir tarih bulunmadığını ancak cinayetten kısa bir süre önce gönderildiği düşünüldüğünü yazdı.

Ey Gafiller, Bay, Bayan, Mutlu ve İlkay Adalı” diye başlayan ve "Türk'ün Kahramanları" imzasını taşıyan mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

 “Biz Doğu, Güneydoğu Anadolu'muzda, kahramanca Türklüğe yakışır bir şekilde Ermeni bozuntusu kuyruklu vahşi Kürtlerle uğraşırken, siz Yavru Vatanda karı-koca, hem de basın vasıtasıyla Türkiye ve Türklere karşı adeta Rum yanlısı hareket ve hakaretlerde bulunuyorsunuz.

Kanınız Türk kanı olsaydı kesinlikle yapmazdınız, ne çabuk kahpe Rum'un zulmünü, tecavüzlerini unuttunuz. Sizi Rum çizmesinden kim kurtardı, utanmazlar, kanı bozuklar, unutmayın ki Bir Türk Dünyaya Bedeldir. Anadolu ve Kıbrıs, yüce Türk Milletinindir. Türk kanı taşımıyorsanız, defolun kahpe Rum'a! Sakin olun hareketlerinizi düzeltin.”

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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