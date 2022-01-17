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TIMETURK / GÜNDEM / KGAÖ güçlerinin tamamı Kazakistan’dan çekildi

KGAÖ güçlerinin tamamı Kazakistan’dan çekildi

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Rusya barışı koruma birimlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı.

2 Saat Önce
2022-01-17 10:31:17
KGAÖ güçlerinin tamamı Kazakistan’dan çekildi

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestoların ardından ülkeye gelen KGAÖ'nün Rusya barışı koruma birimlerinin tamamının, bu sabah itibarıyla Kazakistan'dan ayrıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bugün KGAÖ Rus barış gücü askerlerini taşıyan 14 uçak, Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına geldi” denildi. KGAÖ barışı koruma birimleri, Kazakistan'da önemli devlet binalarını ve bakanlıkları koruyordu.

Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ'de, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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