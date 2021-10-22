Diyarbakır’da bir düğüne katılarak halay çekerken görüntülenmesinin ardından sosyal medyada gündem olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, düğünle ilgili tepkilere cevap verdi. Gazeteci Melih Altınok Özkök’ün cevabını köşesinde yorumladı

Altınok'un “Keşke kruvazenin içine içlik giyseydiniz Ertuğrul Bey” başlıklı yazısı:

Diyarbakır'da Ekrem İmamoğlu ile HDP'nin düğününde halayın başını çeken Ertuğrul Özkök, "İyi mi sadece halayıma değil, kruvaze takım elbiseme de takılmışlar..." diye söyleniyor:

"Giydiğim elbise de öyle sandığınız gibi pahalı bir yabancı marka değildi. Bir Türk tasarımcısı Milimetric'in diktiği elbiseydi. Hayatımın son 10 yılında hep Türk markalarını giyiyorum... Keyifle, gururla, beğenerek giyiyorum... Ve gönüllü bir manken olarak gittiğim her yeri podyuma çevirerek bu markaları sergiliyorum."

Mendilli kruvazesinden bahsetme sebebim, fiyatını merak ettiğimden değildi elbette. Sadece CHP Genel Merkezi'nin engelleyemediği düğünün resmi şahitlerinden olup olmadığını merak etmiş, takımından bir ipucu yakalayabilir miyim diye kurcalamıştım.

Yoksa bize ne, Ertuğrul Bey'in emeklilik döneminde podyumlara dönme hayalinden. Belli ki, lafı uzatmasının, kendisiyle ilgili hiç de merak etmediğimiz kişisel ayrıntıları anlatmasının nedeni, araya kendisini giydirenlerin reklamını almak. Ama mesajlarını Kemal Bey de dahil alan almıştır...

Ben çıkardıklarımı söyleyeyim:

Davet gelmiş mi bilmiyoruz ama Özkök "gönüllü" gitmiş Diyarbakır'daki düğüne. Ne kız tarafındanmış ne erkek tarafından... İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki düğünü şenlendirmeye götürdüğü medya sosyetesinin kadrosunda değilmiş yani. Düğünleri sevdiğindenmiş sadece, tabii ki etnografik hassasiyetlerinden ötürü.

Yalnız hayal gücümü ne kadar zorlarsam zorlayayım, Özkök'ün Simpsonlar üzerinden "Yani arkadaşlar... Hani sizin kötü karakter sandığınız tipler var ya... Bilin ki reytingleri çok yüksek..." şeklinde mesajının muhatabını bulamadım.

Belli ki Ertuğrul Bey fena üşütmüş... Baksanıza Diyarbakır'daki düğünden korona kaptığını söylüyor.

Dediği gibi, aşılı olduğuna ve bir an bile maskesini çıkarmadığına göre, şifayı kapmış, bağışıklığı düşmüş olmalı. Terledi tabii tıklım tıklım salonda halayın başını çekerken. Sırılsıklam oldu. Üstüne bir de soğuk içtiyse... Neyse geçmiş olsun. Herhalde Özkök'le "temaslı" duruma düşen düğün alayı da çoktan karantinaya alınmıştır değil mi?

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.