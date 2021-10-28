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Kentsel dönüşüm alanında çevre düzeni çalışması devam ediyor

Kazım Karabekir değişiyor, güzelleşiyor

1 Saat Önce
2021-10-28 23:28:08
Kentsel dönüşüm alanında çevre düzeni çalışması devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmasının devam ettiğini sosyal donatıları ile yeni bir mahallenin ortaya çıktığını söyledi.

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İnşaatı devam eden kentsel dönüşüm bloklarımıza eş zamanlı olarak tüm Kentsel Dönüşüm alanını kapsayan altyapı ve peyzaj düzenlemesi ile yol ve kaldırım yapımı çalışmaları hızla devam etmekte. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında sadece bloklarımızı yapıp bitirmiyoruz. Melikgazi'miz için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Aynı zamanda da yol, kaldırım peyzaj düzenlemelerini de bitiriyoruz. Burada yaptığımız kaldırım çalışmasından sonra şimdi asfalt hazırlık çalışması devam ediyor. Altyapı bitti güzel bir şekil aldı. Bloklar vatandaşlarımıza çevresi pırıl pırıl, yeşil alan içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış, kaldırım ve yolları açık bir şekilde teslim edilecek. Şimdi inşallah bütün blokların çevresinin asfaltı dökülecek ve vatandaşlarımızı artık oturabilecek konuma getireceğiz. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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