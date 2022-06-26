Kendisini uyaran polislere ateş edince vuruldu

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın 2. katında tek başına olduğu belirtilen ve pencereden ateş eden 22 yaşındaki Oktay Yeşilırmak, iddiaya göre kendisini uyaran polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesiyle vurulan Yeşilırmak hayatını kaybetti.

Olay saat 00.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi, Irmak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın 2'inci katında oturan evli ve 2 çocuk babası Oktay Yeşilırmak, evde tek başına olduğu sırada pencereye çıkarak çevreye ateş etti. Meslektaşları T.Ç.'nin evinde misafir olan polisler Y.A, D.T ve M.M.Ş. sesler üzerine 112 Acil hattına ihbarda bulunarak, sokağa çıktı. Şüpheliyi uyaran polisler, Oktay Yeşilırmak'ın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine karşılık verdi. Oktay Yeşilırmak, Y.A. isimli polis memuru tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sırasında evde Oktay Yeşilırmak'ın tek olduğu belirtildi. Kilitli kapının kırılarak içeriye girilmesiyle olayda kullanılan tabanca ve 58 fişek ile Yeşilırmak'ın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis memurlarının bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan bulundu. Emniyetten yapılan açıklamada Oktay Yeşilırmak'ın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtildi.

Bölgede polis ekipleri ile mahalle sakinleri arasında yaşanan arbedenin ardından olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa giriş ve çıkışı kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden Yeşilırmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Oktay Yeşilırmak'ın otopsi işlemlerinin ardından Başakşehir Kayabaşı mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece ilçemizin Tevfikbey Mahallesinde bugün saat 00.30 sıralarında (O.Y) adlı vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yapılan incelemelerde: İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurları (Y.A), (D.T) ve (M.M.Ş)'nin meslektaşları (T.Ç)'nin evinde misafir olarak bulundukları esnada, sokaktan silah ve kavga sesi geldiği, 112 Acil hattını arayarak ihbar ettikleri, seslerin devam etmesiyle dışarı çıkarak 2. kattaki evin penceresinden ateş eden şahsı uyardıkları, şahsın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine (Y.A) polis memuru tarafından açılan ateş sonucu (O.Y) adlı şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

BABA KEMAL YEŞİLIRMAK KONUŞTU

Hayatını kaybeden Oktay Yeşilırmak'ın babası Kemal Yeşilırmak, "Biz bugün gurbetten geldik. Onun iki tane çocuğu var. Çocuklarının kurbanını kesmeye gittik. Ailesiyle, biz de gittik. Kurbanımızı kestik. Evimize geldik. Çocuğum mutfakta, eşi çay yapıyormuş. O da camdan bakıyormuş. Mutfağın camından bakarken, buradan 3 tane sivil polis geçiyor. Geçerken, 'Ne bakıyorsun bize' diyor. Çocuğuma iki üç yerden sıkıyorlar. Ben polisim diye kimse kimseyi vuramaz suçsuz yere. Çocuğum vuruldu. Hastaneye yetiştirmek için çocuğumuzu biz alacaktık. Ama üç saat geçti, bize kapıyı açtırmadılar. Bizi tekmelediler. Çocuğumu hastaneye yetiştiremedim. Çocuğumu elimden aldılar" dedi.

Yeşilırmak'ın yakını Kemal Çalışman, "Oktay Yeşilırmak bir iki duble rakı içmiş. Rakı içtiğinden dolayı havaya bir iki el ateş etti. O esnada oradan geçen polisler kendilerine ateş edildiğini düşünerek çocuğun kalbine ateş ediyorlar" dedi

Yeşilırmak'ın eşi Cansu Can, "Bu mahallede her zaman silah sıkılıyordu. Bugün ne olduysa polisler kocamı vurdu. Havaya iki üç el sıktı diye polisler öldürmeye sıktı. Cansız bedenine bile dokundurmadılar. Barikat kurdular buralara. Cenazemi bile verdiler. Hastaneye bile yetiştirmediler, yetiştirselerdi böyle olmazdı belki." diye konuştu. DHA