Kendilerini Müslüman aydın ve yazar olarak tanımlayan 23 isimden Gezi davası çıkışı

Kendilerini Müslüman aydın ve yazar olarak tanımlayan 23 isim, Gezi Davası kararlarını eleştirerek, 'Bu insanların ölümü zindanda bekleme zulmüne maruz bırakılmasını onaylamıyor ve itiraz ediyoruz' açıklamasında bulundular.

Gezi Parkı Davası'nda verilen hapis cezalarına tepkiler sürüyor. Hapis cezalarına bir tepki de kendilerini Müslüman aydın ve yazarlar olarak tanımlayan 23 isimden geldi.

23 isimden yapılan ortak açıklamada, "28 Şubat sürecinde 'brifinglenmiş' hâkimlerin verdikleri kararlar ile bugün, atanmış hâkimlerin verdikleri kararlar arasında bir fark görmüyor ve itiraz ediyoruz" denildi.

23 ismin imzasının yer aldığı çağrıda, "25 Nisan 2022'de hukukun çiğnendiği, vicdanların kanatıldığı bir 'karar' duyuruldu.

Gezi davasıyla yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verildi. Kararın bir mahkeme tarafından, görünüşte 'usule uygun' şekilde verilmiş olması, bizleri bu karara itirazdan alıkoyucu değildir" denildi.

Çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

Dün, 28 Şubat sürecinde “birifinglenmiş” hâkimlerin verdikleri kararlar ile bugün, atanmış hâkimlerin verdikleri kararlar arasında bir fark görmüyor ve itiraz ediyoruz. Dün, düzmece isnatlar ve delillerle mahkûm edilip hâlâ zindanlarda yaşlandırılmakta olan “28 Şubat mahkûmları” mağdurlarına bugün, “Gezi mahkûmları” gibi yeni mağdurlar eklenmesini, bu insanların ölümü zindanda bekleme zulmüne maruz bırakılmasını onaylamıyor ve itiraz ediyoruz.

Dün, özgür irademizle, bizim neyi giyip giymeyeceğimize karar verme hakkını kendinde gören silahlı-silahsız güç odakları, beşli çeteler ve iktidarlarını reddederek bireysel haklarımızı savunduğumuz gibi bugün, içerisinde yaşadığımız şehir ve coğrafyalarda bize rağmen doğa cinayetleri işlemek isteyen ve toplumun itirazına rağmen vahşi ve emtia pazarına uyarlı bir şehirleşmeyi dayatan yeni güç odakları, beşli çeteler ve siyasilere karşı çıkıyor ve itiraz ediyoruz.

Dün, Kemalist ulusalcıların toplumun bir kesimini diğeri karşısında ötekileştirip “yeni suç ve suçlular” üretmek istemesi gibi bugün de aynı şekilde dünün ötekileştirilenlerinin temsilcisi oldukları iddiasındakilerin eliyle “yeni suç ve suçlular” ihdas edilerek bir hınç ve intikam kültürü oluşturulmasını doğru bulmuyor ve itiraz ediyoruz. Bu hukuksuz dava ve temelsiz karar vesilesiyle; halkın oylarıyla bir emaneti yüklenen ve asıl değil vekil konumunda olanların kendilerini halkın “efendileri” zannederek yaptıkları veya söyledikleri haksız ve adaletsiz her türlü etiketleme, ötekileştirme, intikam, nefret söylem ve dilini kabul etmiyor ve itiraz ediyoruz"

İmzacı isimler şöyle:

Fatma Akdokur

Aynur Aktaş

Ümit Aktaş

Ayetullah Aşiti

Kadir Bal

Mehmet Ali Başaran

Fatma Bostan Ünsal

İlyas Buzgan

Mehmet Ali Deveci

Gülsüm Ekinci

İhsan Eliaçık

Bülent Şahin Erdeğer

Nurten Ertuğrul

Kazım Güleçyüz

Rabia Küçükkaya

Faysal Mahmutoğlu

İslam Özkan

Nuriye Özsoy

Enes Atila Pay

Berrin Sönmez

Fatma Yavuz

Metin Yılmaz

Mustafa Yürekli