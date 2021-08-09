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TIMETURK / GÜNDEM / Kemerköy Termik Santrali’nde elektrik üretimi başladı

Kemerköy Termik Santrali’nde elektrik üretimi başladı

Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-08-09 14:59:58
Kemerköy Termik Santrali’nde elektrik üretimi başladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haberi sosyal medyadan duyurdu.

Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını, kalan ünitelerin de bakım ve kontrolleri tamamlanınca devreye gireceğini belirtti.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında, alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramış, yoğun çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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