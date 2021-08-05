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TIMETURK / GÜNDEM / Kemerköy Termik Santrali'nde büyük mücadele: Yangın ana binaya sıçrayabilir!

Kemerköy Termik Santrali'nde büyük mücadele: Yangın ana binaya sıçrayabilir!

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaştı.

13 Saat Önce
2021-08-05 08:02:54
Kemerköy Termik Santrali'nde büyük mücadele: Yangın ana binaya sıçrayabilir!

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Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgarın etkisi ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşmaması için gün boyu havadan ve karadan büyük mücadele verildi.

Sarp ve kayalık arazide süren yangın, zaman zaman bölgedeki yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerini de aşarak santralin bahçesine kadar geldi.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bu arada, Kemerköy Termik Santrali personeli akşam saatlerinde tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken iş makineleri ile de santral çevresinde hendekler kazıldı.

Termik santralin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da kontrollü olarak bölgeden ayrılıyor. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı.

Vatandaşların bir kısmı askeri gemilerle bölgeden tahliye edildi. Bölgede kalanlar ise yangını endişeli gözlerle Ören Mahallesi sahilinden takip ediyor.

Ören Mahallesi'nden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisine alınan 300'den fazla kişi Bodrum ilçesindeki Cruise Port iskelesine götürülüyor.

Termik santralin önünde ve mahalleye ulaşımı sağlayan güzergahta önlem alan jandarma ekipleri de bölgeye sadece söndürme çalışmasında görevli uzman ekiplerin girişine izin veriyor.

Öte yandan, santralin patlama riskinin olmadığı açıklandı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den dün yapılan açıklamada, "Santralde bulunan hidrojen tesisleri ve hidrojen gazı boşaltılmış ve güvenlik altına alınmıştır." bilgisi verilmişti.

Yangının, bir üst noktadaki Yeniköy Termik Santrali'ne ulaşmaması için de büyük bir mücadele ortaya konuluyor.

Bölgede etkili olan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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