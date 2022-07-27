Kemal Türkler kimdir? Kemal Türkler hangi partili? Kemal Türkler’i kim öldürdü?

Kemal Türkler suikastının 42. yılında tekrardan gündeme geldi. Kemal Türkler suikastını kim düzenledi? Kemal Türkler’i kim öldürdü? İşte Kemal Türkler hayatı…

Türkiye İşçi Partisi kurucularından olan Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980'de suikasta uğradı. Peki Kemal Türkler nasıl öldürüldü? Kemal Türkler'i kim öldürdü?

Kemal Türkler kimdir?

Türkler, 1926 yılında Denizli'de dünyaya gözlerini açtı. İlkokul eğitimi sonrasında pek çok farklı işlerde çıraklık yaptı. Bu çalışma döneminde işçi hakları ile alakalı fikirleri şekillenmeye başladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra askerliğini de yapan Kemal Türkler, Denizli'nin Tavas ilçesinde bir yıl boyunca devlet memuru olarak vazife yaptı. 1947 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırdı. Aynı zamanda bir fabrikada işçilik yapmaya devam ediyordu. Sendikal mücadelesi de bu iş ile birlikte başladı.

Türkler, yazıldığı hukuk fakültesini 3. Sınıfta terk ederek 1953 yılına kadar terzi olarak çalıştı ve ticaret ile uğraştı.

13 Eylül 1953'te Maden-İş Sendikası'nın Bakırköy yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kemal Türkler, 19 Mart 1954'deki genel kurulda Maden-İş Sendikası'nın sekreterliğine getirildi. Aynı yıl sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrılan Yusuf Sıdal'ın görevini üstlendi. Böylece 1958 yılında Türkiye Maden İş Sendikası Türkiye genelinde örgütlenmeye başladı.

Türkiye İşçi Partisi kurucuları arasında bulundu

9 Ekim 1960'ta Türkiye Maden İş Sendikası, Milletlerarası Maden İşçileri Sendikaları Federasyonu'na üye oldu. Türkler, 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi kurucuları arasında yer aldı. 15 Temmuz 1966'da diğer bazı sendikacılarla birlikte Sendikalararası Dayanışma Anlaşması (SA-DA) adındaki bir karara imza attı. Böylelikle MADEN-İŞ, BASIN-İŞ, LASTİK-İŞ, GIDA-İŞ 15 Ocak 1967'de Türk-İş'ten ayrılıp Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonun'nu (DİSK) kurdular. Bu tarihte Maden-İş sendikasından Kemal Türkler, Lastik-İş sendikasından Rıza Kuas, Maden İşçilerinden Mehmet Alpdündar, Basın-İş'ten İbrahim Güzelce, Gıda-İş'ten Kemal Nebioğlu, DİSK yönetim kuruluna seçildi.

Genel Kurulda Genel Başkanlığı kaybetti

DİSK'in, sendikalar aleyhine düzenlenen bazı maddeleri protesto etmesiyle 15-16 Haziran 1970 tarşihinde Kemal Türkler ve arkadaşları tutuklandı. Bu dönemde sendikalar protesto amaçlı greve devam ederken, toplu sözleşme çalışmaları sonuçsuz kaldı. DİSK, Devlet Güvenlik Yasası tasarısına karşı 16 Eylül 1976'da genel yas ilan ederek, örgütlü bir genel grev başlattı. Kemal Türkler yine tutukluluk yaşadı. Disk'in 6. Genel Kurul'unda 26 Aralık 1977 Kemal Türkler, DİSK genel başkanlığını kaybetti.

1978 yılında İstanbul Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarında Maden-İş başkanı olarak yürüyen Türkler, 19 Aralık 1979'da yapılan Maden-İş sendikasının, 23. Genel Kurulunda, Enternasyonal Marşı'nın okunması nedeniyle yeniden tutuklandı. 22 Temmuz 1980'de İstanbul'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Türkler, Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.

1958 yılında Kemal Türkler, Sabahat Türkler ile evlendi ve 1959 yılında Yasemin, 1961 yılında Nilgün adlı çocukları dünyaya geldi.

Kemal Türkler'i kim öldürdü?

Türkler'in ölümü ile ilgili görülen davada 2003 yılında sanık Ünal Osmanağaoğlu'nun beraatına karar verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi dosyada eksik soruşturma yapıldığı gerekçesi ile kararı bozmuştu. Yerel mahkeme bir kez daha sanık Ünal Osmanağaoğlu'nun beraatına karar verdi. Yargıtay sanıkla ilgili olarak keşif yapması, silahla ateş etmiş olmasından dolayı kararı bir kez daha bozdu. Mahkeme 2009'da beraat kararında bir kez daha direndi. Karara yapılan itirazla birlikte Yargıtay Genel Kurulu hükmün bozulmasına karar verdi. Dosya yerel mahkemeye son gelişinde ise zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Türkler'in avukatı, dosyayı AİHM'e taşıdı.

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